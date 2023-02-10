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Коммерсантъ FM
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Замглавы МИД заявил о готовности России работать с ЕС при его самостоятельности

Евросоюз (ЕС) «абсолютно несамостоятелен в принятии хоть сколько-нибудь важных решений», утверждает замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, Россия готова взаимодействовать с ЕС, если Брюссель проявит самостоятельность.

В интервью «Известиям» замминистра сказал, что страны ЕС «проявили необъяснимую безмятежность», когда США вышли из ДРСМД, а также выразили «полное безволие» в ситуации с подрывами «Северных потоков». «Если в ЕС в итоге задумаются о собственной судьбе и самостоятельной роли в многополюсном мире, будем готовы взаимодействовать с ним по тем направлениям, где это действительно востребовано и отвечает интересам нашей страны»,— уточнил господин Грушко.

Он добавил, что Россия продолжает поддерживать «рациональные взаимовыгодные экономические связи» с некоторыми странами ЕС. О каких странах речь, он не уточнил. «Европейский бизнес заинтересован в сотрудничестве. При этом важно иметь в виду, что ЕС — образование многослойное и не всегда антироссийские постулаты, озвучиваемые руководством евроинститутов, отражают мнение и подходы всех стран-членов, а тем более их общественно-политических кругов и граждан»,— уверяет Александр Грушко.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Россия будет делать все, чтобы коллеги из НАТО и ЕС поскорее «протрезвели» и отказались от «колониальных иллюзий». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призывал Запад сохранить открытыми каналы связи с Россией. Он говорил, что санкции против РФ «провалились, потому что военные действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже».

Лаура Кеффер

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