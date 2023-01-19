Лавров пообещал сделать «все для отрезвления» коллег из НАТО и ЕС

Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии заявил, что Россия будет делать все, чтобы коллеги из НАТО и ЕС поскорее «протрезвели» и отказались от «колониальных иллюзий».

Господин Лавров сказал, что западные страны хотят сделать Украину «анти-Россией» с целью ослабления РФ, а также чтобы «поставить под вопрос ее территориальную целостность».

«Это люди абсолютно зарвавшиеся, это люди, которые ставят свои неуемные политические амбиции, попытку реализации чувства собственного превосходства, свои колониальные и неоколониальные мечты и иллюзии выше интересов своих собственных народов»,— заявил он (цитата по ТАСС).

«Надеюсь, что отрезвление придет. По крайней мере, мы будем делать все, чтобы наши коллеги из НАТО, Евросоюза поскорее протрезвели»,— добавил министр.

Сергей Лавров прибыл в Минск вечером 18 января. Сегодня днем, 19 января, он принял участие в совместном заседании коллегий МИДов двух стран и встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Дарья Эрозбек