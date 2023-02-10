Власти Сирии: на ремонт электроснабжения после землетрясения нужно почти $4 млн

Потери электроэнергетики Сирии после землетрясения оценивают более чем в 10 млрд сирийских фунтов ($3,9 млн), заявил глава Минэнерго страны Гассан аз-Замиль. По его словам, это не окончательная сумма. Минздрав Сирии считает, что последствия землетрясения будут долгосрочными.
Господин аз-Замиль рассказал, что крупные электростанции не затронуты, но есть повреждения на подстанции в Латакии. На ее ремонт уйдет месяц. «В результате землетрясения имеются большие потери на уровне сетей среднего и низкого напряжения и трансформаторов в прибрежных районах и в Алеппо»,— сказал министр журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Масштабы произошедшего в Сирии землетрясения велики и будут иметь долгосрочный характер, заявил глава Минздрава Хасан аль-Габаш. По его словам, система здравоохранения «смогла выдержать шок», но давление на нее колоссально. Он отметил, что вопрос об объявлении пострадавших городов зоной стихийного бедствия «может возникнуть в любой момент», и свою оценку этому должен дать совет министров Сирии, передает ТАСС.
Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно затронуло несколько районов Сирии. В Турции число погибших достигает 17,6 тыс., пострадало более 70 тыс., в Сирии жертвами стали свыше 3 тыс., пострадали более 5 тыс. Несколько стран помогают в устранении последствий землетрясения: в частности, в Турцию отправились спасатели российского МЧС.
О последствиях землетрясений — в публикации «Ъ» «Землетрясение раскачало оппозицию».