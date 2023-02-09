Желающих разрабатывать Приоскольское железнорудное месторождение за 15 млрд рублей не нашлось

Аукцион на право пользования участком недр Приоскольское, расположенным в 20 км южнее Старого Оскола и в 9 км от Оскольского электрометаллургического комбината «Металлоинвеста» в Белгородской области, признан несостоявшимся. При этом 23 января в приказ о проведении аукциона были внесены изменения, исключающие из геологической характеристики участка абзац о целесообразности подземной отработки. Однако, согласно документам торгов, на них так и не было подано ни одной заявки. Одним из претендентов на лот ранее называли структуры владельца Объединенной металлургической компании Анатолия Седых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пересчитать технико-экономическое обоснование на подземный способ добычи просили Минприроды в прошлом году белгородские чиновники. Они сочли, что предусмотренный ранее открытый способ разработки нанесет ущерб экологии. Тогда эксперты предположили, что из-за этого найти инвестора будет еще сложнее: стоимость разработки вырастет минимум на 20%.

Торги были объявлены 30 декабря 2022 года. Площадь участка — 2,34 кв. км, начальная стоимость лота — 15,3 млрд руб. Победитель мог получить право разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе для использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, сроком на 20 лет.

Приоскольский участок недр — потенциально одно из крупнейших неразработанных месторождений Курской магнитной аномалии в Белгородской области. Государственным балансом запасов полезных ископаемых РФ по состоянию на 1 января 2022 года на Приоскольском учтены балансовые запасы железных руд по категории С1 — 38,031 млн т, по категории С2 — 7,136 млн т., забалансовые запасы железных руд по категории С2 — 8,928 млн т. Балансовые запасы железистых кварцитов по категории В составляют– 424,377 млн т, по категории С1 — 1,098 млрд т, по категории С2 — 587,038 млн т; балансовые запасы железистых окисленных кварцитов по категории С2 — 83,85 млн т, забалансовые запасы железистых окисленных кварцитов по категории С2 — 17,003 млн т.

Подробнее о корректировке параметров разработки участка недр читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова