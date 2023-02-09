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Коммерсантъ FM
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DJI показала бюджетный дрон Mini 2 SE

Крупнейший мировой производитель потребительских дронов китайская Da-Jiang Innovations (DJI) представила новый дрон Mini 2 SE, который стал развитием модели Mini 2. В продаже новый беспилотник появится в марте 2023 года по цене от €389.

Беспилотник оснащается камерой 12 Мп с поддержкой съемки видео 2,7K и возможностью четырехкратного цифрового зума. Новинка оснащена трехосевым подвесом, а кроме того, заявлена возможность ведения съемки при скорости ветра до 10 м/с. Поддерживается передача видео на расстояние до 10 км. Заявленная автономность — до 31 минуты полета.

Напомним, в апреле 2022 года DJI прекратила работу в России и на Украине. В компании объяснили такое решение «переоценкой требований» соответствия рынку. Новые беспилотники официально поставлять на российский рынок компания не планирует.

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