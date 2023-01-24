Строить Южную широтную магистраль в Петербурге вызвался лишь ВАД

Компания ВАД оказалась единственным участником в конкурсе на строительство первого этапа Южной широтной магистрали в Санкт-Петербурге за 20 млрд руб. Заявку еще одного претендента ПАО «Мостотрест» из Москвы признали несоответствующей требованиям и отклонили, пишет «Фонтанка».

«Мостотрест» в Петербурге занимался строительством Пулковской транспортной развязки и Большого Обуховского моста, а также участка автодороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург». ВАД является одним из крупнейших подрядчиков дорожного строительства в СЗФО. Выполнить первый этап компании надлежит с 20 марта 2023 года до 1 декабря 2027-го и разработать рабочую документацию не позднее ноября 2026 года.

Исполнитель возьмет на себя лишь первый этап строительства длиной в 7 километров – от перспективной Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей. Здесь проложат от 4 до 6 полос вместе с велодорожками. Вся Южная широтная магистраль растянется на 17 км и будет достигать Металлостроя. По проекту она должна улучшить транспортное сообщение с «Экспофорумом», Славянкой и перспективным кампусом СПбГУ.

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