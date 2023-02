В США умер композитор-песенник Берт Бакарак

В возрасте 94 лет умер Берт Бакарак, американский композитор, трехкратный лауреат премии «Оскар», обладатель двух премий «Золотой глобус» и одной BAFTA. Он умер у себя дома в Лос-Анджелесе естественной смертью, сообщает CBC News.

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Берт Бакарак — автор 73 шлягеров, среди них «Raindrops Keep Fallin` On My Head», «Windows Of The World», «Walk on By», «Do You Know the Way to San Jose», «Alfie», «Come touch the sun» и многие другие. Он написал музыку к фильму «Казино Рояль» и получил три «Оскара» за музыку к вестерну «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид».