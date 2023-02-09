В Ростове возбуждено уголовное дело о халатности после гибели заключенных в пожаре

Следователями возбуждено уголовное дело о халатности после обнаружения в исправительной колонии №2 Ростова-на-Дону тел двоих мужчин с термическими ожогами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Как стало известно ранее, на территории производственной зоны колонии произошел пожар. Двое заключенных погибли, еще один осужденный госпитализирован с ожогами.

Дело возбуждено по ч.3 ст.293 УК РФ. «В ходе расследования будут установлены должностные лица учреждения, ответственные за соблюдение осужденными режима отбытия наказания и противопожарной безопасности»,— сказано в сообщении пресс-службы ведомства. Ход расследования взят на контроль региональной прокуратурой.

Кристина Федичкина