Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ростовской колонии при пожаре погибли двое осужденных

В среду, 8 февраля, в Ростове-на-Дону произошел пожар в исправительной колонии №2, сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе ГУ ФСИН России по региону. Двое заключенных 37 и 44 лет погибли, еще один доставлен в больницу с ожогами.

Пожар произошел на территории объекта коммунально-бытового обеспечения площадью около 40 кв м. Сотрудники учреждения и пожарные оперативно локализовали и ликвидировали возгорание.

«При обследовании помещения были обнаружены тела двух осужденных без признаков жизни, еще один осужденный с ожогами различных частей тела госпитализирован в городскую больницу»,— сказано в сообщении ведомства.

Следователи следственного управления СК РФ по Ростовской области проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства. Назначено проведение судебных экспертиз, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кристина Федичкина

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...