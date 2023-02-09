В ростовской колонии при пожаре погибли двое осужденных

В среду, 8 февраля, в Ростове-на-Дону произошел пожар в исправительной колонии №2, сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе ГУ ФСИН России по региону. Двое заключенных 37 и 44 лет погибли, еще один доставлен в больницу с ожогами.

Пожар произошел на территории объекта коммунально-бытового обеспечения площадью около 40 кв м. Сотрудники учреждения и пожарные оперативно локализовали и ликвидировали возгорание.

«При обследовании помещения были обнаружены тела двух осужденных без признаков жизни, еще один осужденный с ожогами различных частей тела госпитализирован в городскую больницу»,— сказано в сообщении ведомства.

Следователи следственного управления СК РФ по Ростовской области проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства. Назначено проведение судебных экспертиз, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кристина Федичкина