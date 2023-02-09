Перевозки контейнеров по России через СвЖД выросли в январе на 18,2%

В январе на Свердловской железной дороге (СвЖД) во внутреннем сообщении отправлено 22,5 тыс. контейнеров ДФЭ, из них 10 тыс. — груженых, сообщила пресс-служба СвЖД. По ее данным, это на 18,2% больше, чем за январь 2022 года.

В частности, в контейнерах были перевезены:

бумага — 2,7 тыс. ДФЭ (рост на 7,8%);

нефть и нефтепродукты — 2,5 тыс. (16,4%);

черные металлы — 1,4 тыс. (6,1%);

зерно — 346 (рост в 2,1 раза);

металлоконструкции — 132 (рост в 1,7 раза).

Всего во всех видах сообщения на СвЖД в январе было перевезено 36,2 тыс. контейнеров или 423,4 тыс. тонн грузов, а в целом на РЖД — 571,5 тыс. контейнеров (рост на 4,8%).

В 2022 году на СвЖД было отправлено 239,1 тыс. контейнеров, что на 11% больше, чем в 2021 году. Из них отправлено 109,1 тыс. груженых контейнеров (рост на 3,7%).

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Алексей Буров