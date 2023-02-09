Медведев: в ответ на поставки западных танков Украине — выпустим тысячи российских

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России нужно увеличивать производство вооружения и военной техники. Необходимость, подчеркнул он, обусловлена запросами президента Украины Владимира Зеленского на увеличение военной помощи от Запада.

«Вчера наш противник клянчил самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки. Речь идет о производстве и модернизации тысячи танков»,— сказал Дмитрий Медведев на совещании с сотрудниками Омского завода транспортного машиностроения. Кадры совещания опубликованы в Telegram-канале политика.

Дмитрий Медведев посетил Омск ранее сегодня, 9 февраля. На заводе он в том числе осмотрел модернизированные танки Т-80БВМ. Его сопровождал губернатор Омской области Александр Бурков.

Вчера, 8 февраля, Владимир Зеленский посетил Лондон. Во время выступления перед парламентариями он заявил о необходимости активизировать поставки вооружений Украине, акцентируя внимание на отправке западных истребителей.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский улетел окрыленный».

Лусине Баласян