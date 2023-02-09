На Кубани подростковая преступность за год снизилась на 9%

Подростковая преступность на Кубани по итогам 2022 года снизилась на 9% в сравнении с показателем предыдущего года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Несмотря на общую динамику снижения числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, в некоторых районах края таких преступлений стало больше.

«Молодые люди — самая уязвимая цель. Мы обязаны защитить их от этой оголтелой информационной атаки. Попытки вовлечь ребят в экстремистскую деятельность через интернет не прекращаются. В ответ мы должны слаженно работать по всем направлениям, проводить эффективную внутреннюю, информационную и молодежную политику»,— отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край занимает пятое место в России по численности детского населения. В крае проживают 1,3 млн подростков. В настоящее время на учете в органах системы профилактики преступности состоят 13 тыс. несовершеннолетних.

В 2022 году уровень детской преступности на Кубани снизился на 7,8% в сравнении с показателем предыдущего года. Согласно данным портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ, в прошлом году на Кубани было предварительно расследовано 198 тяжких преступлений, совершенных подростками или при их участии.

Анастасия Донскова

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