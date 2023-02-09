Clearstream прекратил расчеты в рублях

Европейский депозитарий Clearstream с 6 февраля прекратил принимать российский рубль в качестве расчетной валюты, сообщила пресс-служба площадки.

«Clearstream Banking напоминает клиентам о требовании соблюдать и обеспечивать соблюдение любым партнером клиента применимых санкций, включая, но не ограничиваясь ими, санкции Европейского Союза, Организации Объединенных Наций, Соединенных Штатов или Соединенного Королевства»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Вчера, 8 февраля, от рубля в качестве расчетной валюты отказался депозитарий Euroclear, который находится в Бельгии. В марте 2022 года Euroclear и Clearstream заблокировали российские активы в Национальном расчетном депозитарии из-за введения в отношении него санкций ЕС.

20 декабря прошлого года министерство финансов Люксембурга дало разрешение на разблокировку российских активов, ценных бумаг и купонного дохода, замороженным в Clearstream. 22 декабря Бельгия выдала разрешение на разблокировку российских активов в Euroclear. В январе Минфин Бельгии приступил к рассмотрению заявок, которые направили российские брокеры для разблокировки активов их клиентов в Euroclear.

Эрдни Кагалтынов