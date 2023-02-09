Второй этап реконструкции курского аэропорта может завершиться осенью

Вторую очередь ремонта курского международного аэропорта им. М.И. Гуревича, начавшегося в 2021 году, могут завершить уже осенью 2023 года. Об этом сообщает издание «Секунда». По его данным, подрядчик уже разработал проектно-сметную документацию по реализации очередного этапа работ, а сейчас проводится формирование документов для заключения контракта. Предварительная стоимость — 200 млн руб. Планируется реконструкция багажного отделения и благоустройство аэровокзальной площади.

Напомним, что первый этап капремонта, включающий работы по фасаду и внутренним помещениям, уже выполнен за 65,2 млн руб. Ремонт провела воронежская компания ООО «Строительные системы», выигравшая тендер за 60,5 млн руб.

Напомним, курские власти занялись обновлением аэропорта после того, как получившее право на концессию ООО «Браво» отказалось от строительства нового терминала внутренних линий за 350 млн руб. По данным облправительства, на развитие аэропорта и повышение доступности воздушных перевозок за последние четыре года из регионального бюджета было направлено более 1,8 млрд руб.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «От аэровокзала оставят одни стены».