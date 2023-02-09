В Уфе возбудили уголовное дело против хирурга военно-врачебной комиссии

Ленинский райсуд Уфы отправил 57-летнего хирурга военно-врачебной комиссии Нажипа Акбулатова, обвиняемого в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), в СИЗО до 6 апреля. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии. На мере пресечения под стражу настаивал следователь. Сам обвиняемый просил отправить его под домашний арест или запретить ему определенные действия.

По версии следствия, в декабре 2021 года Нажип Акбулатов получил от начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата республики Константина Выропаева взятку в 150 тыс. руб. за согласование медосвидетельствования о наличии заболеваний хирургического профиля и категории годности по состоянию здоровья трех призывников: Газимова, Скочилова и Мушарапова.

После получения денег обвиняемый дал заключение об обоснованности установленных диагнозов и вынесенных экспертных заключений хирургами призывных комиссий военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы.

Против Константина Выропаева также было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в получении взятки (ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Дело начнет рассматриваться в Калининском райсуде Уфы 17 февраля. Там же будет слушаться уголовное дело и в отношении супруги обвиняемого Анжелики Выропаевой, подозреваемой в посредничестве во взяточничестве (ч. 2, п. «б» ч. 3 291.1 УК РФ).

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте