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Уголовное дело Константина Выропаева начнут рассматривать 17 февраля

Калининский райсуд Уфы назначил на 17 февраля первое судебное заседание по уголовному делу начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Уфы Константина Выропаева, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе райсуда. Он обвиняется в получении взятки за незаконные действия (ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Дело рассмотрит судья Тимур Хасанов.

16 февраля райсуд рассмотрит уголовное дело в отношении супруги Константина Выропаева — Анжелики. Она обвиняется в посредничестве во взяточничестве (ч. 2, п. «б» ч. 3 291.1 УК РФ). Ее дело рассмотрит судья Нафиса Сафиуллина.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», чета Выропаевых была задержана в октябре прошлого года оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Башкирии. По версии следствия, летом 2021 года к Анжелике Выропаевой обратилась знакомая с просьбой освободить ее сына от службы в армии. По результатам медицинской комиссии, которую курировал Константин Выропаев, призывник был освобожден от службы и зачислен в запас. За свои услуги господин Выропаев, как полагают органы следствия, получил 170 тыс. руб.

Подозреваемый также проходил свидетелем при рассмотрении уголовных дел в отношении воспитанников хоккейного клуба «Салават Юлаев», признанных виновными в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) для покупки военного билета и уклонения от прохождения воинской службы.

Венера Хисамова

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