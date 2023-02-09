Венгрия не поддержит вхождение Украины в ЕС, пока не прекратится притеснение венгров

Венгрия не ратифицирует членство Украины в Евросоюз (ЕС) до тех пор, пока проблема с притеснением венгерского национального меньшинства в Закарпатье не будет решена, в том числе не будет разрешено более широкое применение венгерского языка. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в ходе правительственного брифинга.

«Хочу обратить внимание, что мы поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, однако четко дали понять, что если не будет подвижек в вопросе национальных меньшинств, то не будет и венгерской ратификации. Украинские закон о языке и закон об образовании далеки от европейских стандартов»,— сказал господин Гуйяш (цитата по «РИА Новости»).

25 апреля 2019 года Верховная рада приняла закон, закрепляющий за украинским языком исключительные права по сравнению с другими языками, используемыми в стране. Публичное унижение или пренебрежение украинским языком приравнивается к надругательству над государственными символами Украины и наказывается по закону.

Гергей Гуйяш, слова которого приводит Hir TV, отметил, что Венгрия не поставляет Украине вооружение, поскольку доставить его можно только через территорию Закарпатья, но тогда венгры, проживающие там, могут «оказаться в опасности».

19 января правительство Венгрии призвало украинские власти немедленно прекратить жестокие действия в отношении этнических венгров в Закарпатской области. О каких дейтсвиях идет речь, не уточнялось, однако 18 января венгерское издание Magyar Nemzet сообщило, что с общественных учреждений города Мукачево в Закарпатской области и местных сел были сняты венгерские флаги и вывески на венгерском языке. 26 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил украинские власти в «жесткой мобилизации» проживающих в Закарпатье венгров.

Милена Костерева