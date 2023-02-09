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Возбуждено третье уголовное дело по факту мошенничества с премиями в медучреждениях Тольятти

В Тольятти началось расследование еще одного дела, связанного с начислением премий в медучреждении. На этот раз уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, совершенного лицом с использованием служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в Тольяттинском кожно-венерологическом диспансере. Информацию «Ъ» подтвердили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного органа, с 2022-го по 2023-й годы должностные лица диспансера получали от младших медработников их стимулирующие выплаты и надбавки за увеличенный объем работы. При этом эти средства поступали в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В прокуратуре уточняют, что следственные органы устанавливают всех виновных лиц, а также размер ущерба, причиненный бюджетам РФ и Самарской области.

Ранее были возбуждены уголовные дела также связанные с начислением премий в еще двух медучреждениях города. Так, в конце минувшего года был задержан главный врач Тольяттинской городской больницы №1 Максим Замулин. По версии прокуратуры, с февраля по декабрь 2022 года должностные лица больницы получали от младшего медперсонала их надбавки за увеличенный объем и интенсивность работ. Фонду обязательного медицинского страхования причинен ущерб в размере свыше 1 млн руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

По аналогичным основаниям в конце 2022 года был задержан главный врач Тольяттинской городской поликлиники №2 Андрей Житлов.

В конце января в указанных больницах уже назначили новых главврачей.

Ани Айвазян

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