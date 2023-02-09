Чемпионат по водным видам спорта перенесли из Казани в Сингапур

Международная федерация плавания (World Aquatics) решила провести чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет в 2025 году, в Сингапуре. Об этом говорится в сообщении на сайте федерации. Изначально чемпионат должен был пройти в Казани.

«World Aquatics рада объявить, что наше главное мероприятие пройдет в Сингапуре. Здесь есть все, чем мы надеемся поделиться с нашими спортсменами: объекты мирового класса, опыт проведения мероприятий на высочайшем уровне и комплексный подход к водным видам спорта»,— заявил глава федерации Хусейн аль-Мусаллам.

Казань была объявлена местом проведения чемпионата мира по водным видам спорта в июле 2019 года на конференции в Корее. Соревнования должны были пройти по шести водным видам спорта: плавание, прыжки в воду, плавание на открытой воде, синхронное плавание, водное поло, хай-дайвинг.

В марте World Aquatics в рамках санкций из-за военной операции на Украине запретила спортсменам из России выступать на соревнованиях.

В Казани также должен был пройти Суперкубок UEFA 16 августа 2023 года. Союз европейских футбольных ассоциаций перенес Суперкубок в Афины.

Анастасия Ларина