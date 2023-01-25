Матч за Суперкубок UEFA перенесен из Казани в Афины

Союз европейских футбольных ассоциаций перенес место проведения матча за Суперкубок UEFA из Казани в Афины. Игра запланирована на 16 августа.

«Исполнительный комитет принял решение о переносе Суперкубка UEFA 2023 года из Казани (Россия) в Афины (Греция). Игра состоится на стадионе имени Георгиоса Караискакиса в столице Греции в среду, 16 августа, в 21:00 (UTC+1, или в 22:00 по местному времени)»,— сообщается на сайте UEFA.

Суперкубок UEFA — официальный футбольный турнир, который открывает европейский сезон. В матче Суперкубка встречаются победители Лиги чемпионов UEFA и Лиги Европы UEFA прошлого сезона.

Причина такого решения в сообщении UEFA не называется. Однако ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщал, что это связано с отстранением российских клубов от мировых турниров на фоне боевых действий на Украине.

Казань получила право принять турнир в марте 2020 года. Игра должна была пройти на стадионе «Ак Барс банк арена», открытом в 2013 году перед Универсиадой.

Анастасия Ларина