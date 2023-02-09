В Тольятти ищут автора фейка о нападении на школьного учителя

Сообщение о происшествии в одной из школ Тольятти оказалось ложным. Речь идет о нападении неизвестного с ножом на учителя, о котором ранее написали пользователи сети. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

«Учебное заведение работает в штатном режиме. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают мужчину, сообщившего недостоверную информацию»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Информацию об инциденте в школе Тольятти ранее распространил ряд самарских блогеров. На место выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители допросили руководство, педагогов и учеников школы и пришли к выводу, что указанное сообщение оказалось фейком. Они также выяснили, что его распространил мужчина.

Ранее в Самаре проводилось расследование инцидента с участием двух школьников. Во время него молодой человек облил антисептиком и поджег куртку одноклассницы.

Георгий Портнов