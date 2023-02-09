Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В полиции Самарской области назначен глава управления по вопросам миграции

Пост начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области занял Денис Сафаров. Соответствующий приказ о назначении подписал руководитель регионального главка Игорь Иванов. Об этом сообщается на сайте областного ГУ МВД.

Денис Сафаров является уроженцем Грузии и выпускником Волгоградской академии МВД РФ по специальности «юриспруденция» (квалификация «юрист»). Он служит в органах внутренних дел с 2003 года, занимал разные должности УМВД России по Самаре и ГУ МВД РФ по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В июле 2018 года Денис Сафаров вступил в должность начальника отдела по вопросам трудовой миграции регионального главка. С июня 2020 года он замещал начальника Управления по вопросам миграции в областной полиции. Ранее в Самаре был назначен новый глава городской полиции.

Георгий Портнов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...