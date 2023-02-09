В полиции Самарской области назначен глава управления по вопросам миграции

Пост начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области занял Денис Сафаров. Соответствующий приказ о назначении подписал руководитель регионального главка Игорь Иванов. Об этом сообщается на сайте областного ГУ МВД.

Денис Сафаров является уроженцем Грузии и выпускником Волгоградской академии МВД РФ по специальности «юриспруденция» (квалификация «юрист»). Он служит в органах внутренних дел с 2003 года, занимал разные должности УМВД России по Самаре и ГУ МВД РФ по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В июле 2018 года Денис Сафаров вступил в должность начальника отдела по вопросам трудовой миграции регионального главка. С июня 2020 года он замещал начальника Управления по вопросам миграции в областной полиции. Ранее в Самаре был назначен новый глава городской полиции.

Георгий Портнов