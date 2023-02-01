АФК «Система» приобретет отели Park Inn в России, шесть из которых в Петербурге

Группа АФК «Система» купит у норвежской компании Wenaas Hotel Russia AS 10 отелей, в том числе Park Inn, Radisson Blu и Olympia Garden Hotel. Шесть гостиниц расположены в Санкт-Петербурге, оставшиеся в Москве, Мурманске и Екатеринбурге, следует из пресс-релиза компании.

«ООО «Космос Северо-Запад» — 100% дочернее общество подконтрольной корпорации ООО «Космос ОГ» (Cosmos Hotel Group) - подписало обязывающее соглашение о приобретении у норвежской компании Wenaas Hotel Russia AS 100% уставного капитала ряда российских компаний — владельцев 10 отелей, расположенных в четырех городах России, за сумму до €203 млн»,— следует из информации компании.

Окончательная сумма сделки будет определена с учетом остатков денежных средств на счетах приобретаемых компаний на дату закрытия сделки. В Петербурге расположены шесть отелей, речь идет о Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, Pulkovskaya, Nevsky, Blue Royal Hotel, Pulkovo и Olympia Garden Hotel.

Совокупный номерной фонд отелей по всей России — 4 078 единиц. Суммарная выручка гостиниц по итогам 2021 года составила 4,3 млрд руб., а в допандемийном 2019 году — 6,2 млрд руб.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что группа АФК «Система» также рассматривают покупку заводов IKEA в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях с момента начала их простоя — июня 2022 года. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко анонсировал выпуск на предприятии в Тихвине мебели под новым брендом.

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