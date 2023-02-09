Мосгорсуд признал законным продление ареста обвиняемым в вымогательстве у Чемезова

Мосгорсуд оставил в силе продление срока ареста трех фигурантов дела о вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. В конце 2022 года суд первой инстанции оставил под стражей до 24 марта коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, экс-главреда Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева.

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Представитель Мосгорсуда сообщил ТАСС, что решение Тверского суда остается в силе, жалоба защиты обвиняемых — без удовлетворения. Адвокаты просили заменить заключение под стражей на домашний арест. Защита Кирилла Суханова дополнительно просила освободить его под залог 15 млн руб. Поддержать обвиняемых впервые пришла Ксения Собчак.

Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев проходят по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). По версии следствия, они требовали у Сергея Чемезова 11 млн руб. за удаление порочащих его постов в Telegram-канале «Тушите свет». Обвиняемые находятся в СИЗО с конца октября.

О деле — в материале «Ъ» «Свет тушат — щепки летят».

Леонид Уварчев