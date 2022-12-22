Фигуранты дела о вымогательстве у Чемезова останутся в СИЗО до 24 марта

Тверской суд Москвы на три месяца продлил арест фигурантов дела о вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, экс-главред Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев останутся в изоляторе до 24 марта. В заседании они участвовали в онлайн-формате —- из СИЗО №2 («Бутырка»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигуранты дела на мониторе во время видеотрансляции на заседании суда

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фигуранты дела на мониторе во время видеотрансляции на заседании суда

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Защитники молодых людей просили заменить меру пресечения на домашний арест, передает «РИА Новости» из зала суда. Адвокаты Кирилла Суханова дополнительно предложили освободить его под залог на общую сумму 15 млн руб.

Также суду были предоставлены поручительства и положительные характеристики личности Кирилла Суханова от его бывших работодателей и партнеров, включая телеведущего Андрея Малахова и бизнесмена Вадима Расковалова. Поручителем Тамерлана Бигаева выступала телеведущая Алена Водонаева. Она лично присутствовала в суде.

Адвокаты были против рассмотрения ходатайства следствия, поскольку в перечне материалов отсутствовала копия протокола допроса Сергея Чемезова.

«На основании представленных документов мы не можем выяснить, какой вред был нанесен, кому, в каком размере, на основании чего действия обвиняемых были квалифицированы как конкретное уголовное преступление»,— заявляла защита, предполагая, что такого допроса еще не было.

Обвиняемые сообщили, что с момента ареста с ними почти не проводятся следственные действия. При этом делом теперь занимаются 12 следователей. Как передает Telegram-канал «Осторожно, новости», в начале ноября в ИВС начали проводить допрос Кирилла Суханова, но так и не закончили и ознакомили его с постановлением о проведении экспертизы. По словам Тамерлана Бигаева, последний допрос у него был 9 ноября, когда предъявляли обвинение. После этого с ним никто не разговаривал.

Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев проходят по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Их обвиняют в вымогательстве 11 млн руб. у Сергея Чемезова за удаление порочащих его постов в Telegram-канале «Тушите свет». Они находятся в СИЗО с конца октября, им грозит до 15 лет колонии.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Свет тушат — щепки летят».

Дарья Эрозбек