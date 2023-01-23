В Ярославле почти 100 человек получили травмы после падений на льду

В Ярославле за прошедшие сутки в больницу им. Соловьева обратились 94 человека с травмами после падения на льду. Об этом сообщили «Ъ-Ярославль» в региональном департаменте здравоохранения и фармации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

Напомним, в пятницу в той же Соловьевской больнице было зарегистрировано 66 обращений, теперь их количество выросло на треть. По данным депздрава, 13 человек госпитализировали, однако в ведомстве не уточняют характер полученных травм и все ли они связаны с гололедом.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославские следователи 22 января начали проверку после травмирования горожан из-за гололеда. В ведомстве намерены дать процессуальную оценку действиям властей.

Алла Чижова