Житель Белебея стал фигурантом дела по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии

Главное следственное управление МВД по Башкирии по материалам управления уголовного розыска МВД и УФСБ республики возбудило уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Белебея. По данным информированного собеседника «Ъ-Уфа», знакомого с ходом расследования, речь идет о Сергее Гордееве. Его подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). По мнению следствия, с апреля 2020 года он является «смотрящим» за Белебеевским районом.

По данным пресс-службы МВД по Башкирии, подозреваемый подчинил местных жителей, причастных к преступной среде, решал конфликты и споры между ними, собирал деньги в так называемый «общак».

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», Сергей Гордеев фигурировал в уголовном деле по факту вымогательства, совершенного организованной группой (ч.3 ст. 163 УК РФ). В 2021 году 36-летний житель Белебея Рашид Мустафа Бейли решил заняться бизнесом в сфере пассажирских перевозок. Для этого, наняв Сергея Гордеева и Раиля Сафина за 1,5 млн руб., он планировал закрепиться на рынке, устранив конкурента в лице 48-летней предпринимательницы.

Майя Иванова

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