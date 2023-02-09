В Кремле допустили отсрочку создания газового хаба из-за землетрясения в Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что из-за землетрясения в Турции реализация проекта газового хаба может затянуться. Он подчеркнул, что в Кремле относятся к этому с пониманием.

«Разумеется, сейчас это (проект газового хаба.— "Ъ") не может быть приоритетом для Турецкой республики, мы к этому с пониманием относимся. Соответственно, какая-то сдвижка по времени может быть. Поэтому да, этот процесс может сдвинуться чуть вправо, но по сути это не повлияет на реализацию планов»,— сказал господин Песков на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Жертвами землетрясения в Турции стали почти 13 тыс. человек, в Сирии — 3 тыс.

Газовый хаб в Турции должен перенаправить утраченный объем транзита по «Северным потокам» в регион Черного моря. По плану его должны были запустить в течение этого года. 4 декабря 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале подготовительных работ по созданию газового хаба.

Анастасия Ларина