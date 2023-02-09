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Коммерсантъ FM
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Песков не подтвердил и не опроверг подлинность записи разговора Путина с Плотницким

В Кремле не могут подтвердить или опровергнуть достоверность опубликованного разговора бывшего главы ЛНР Игоря Плотницкого якобы с президентом России Владимиром Путиным. Запись разговора ранее включили на пресс-конференции в Гааге по новым итогам расследования катастрофы MH17 в 2014 году, следователи считают, что контакты свидетельствуют о вовлеченности президента РФ в происходящее в Донбассе. Пресс-секретарь господина Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что в записи разговора речь не идет о вооружениях.

«Здесь я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, это не мои функции, но там не говорится ни слова о вооружениях. Поэтому иных разговоров никто не публиковал, поэтому ничего здесь сказать невозможно»,— сказал господин Песков журналистам. Он отметил, что Кремлю известно о публикации «предположительного телефонного разговора» и что в ней ни слова не говорится о вооружениях, «если предположим, что этот разговор мог быть настоящим».

Представитель Кремля также обратил внимание, что Россия не принимала участие в расследовании катастрофы MH17 и поэтому не принимает результаты.

Как утверждалось на пресс-конференции по расследованию катастрофы, запись телефонного разговора была сделана в ноябре 2017 года. Расшифровку опубликовала «Русская служба BBC». Стороны в ходе переговоров обсудили обострение ситуации на линии соприкосновения, социально-экономическую ситуацию, обмен пленными, а также договорились о личной встрече. Человек, голос которого, как утверждается, похож на голос Владимира Путина обещал попросить коллег о поддержке ЛНР.

Международная следственная группа ранее в феврале приостановила расследование уголовного дела о крушении в связи с тем, что она достигла предела своих возможностей. Приостановка расследования произошла почти через три месяца после того, как голландский суд осудил россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченкоза за их участие в крушении самолета.

Крушение самолета рейса MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур произошло в 2014 году в Донбассе. Погибли 298 человек. По версии суда, самолет был сбит из «Бука» со стороны Первомайского на территории ДНР.

Подробнее о вердикте — в материале «Ъ» «Перевели на Стрелкова».

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