Общая стоимость строительства первой очереди терминала аэропорта Толмачево составила 18,2 млрд рублей

Общий объем финансирования первой очереди нового терминала в новосибирском аэропорту Толмачево (входит в группу «Новапорт») составил около 18,2 млрд руб. Из этой суммы – 14,7 млрд руб. – контракт с генеральным подрядчиком первого этапа строительства - турецкой компанией «Ант Япы». Подготовительный этап и проектные работы обошлись в 1,7 млрд руб., следует из информации предоставленной аэропортом Толмачево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пассажирский терминал площадью около 58 тыс. кв. м. оснащен шестью телескопическими трапами и 54 стойками регистрации. Его пропускная способность – около 1,8 тыс. пассажиров в час. Изначально завершить работы по объекту планировалось осенью 2022 года, но сроки были перенесены.

Оба этапа строительства пассажирского терминала аэропорта (более 85 тыс. кв. м) в ценах 2019 года оценивались в 20 млрд руб. Ранее руководство Толмачево сообщало, что выполнить всю программу модернизации аэровокзала планируется к 2025 году.

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Дарья Решетникова