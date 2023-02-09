Одного из участников драки в челябинской школе поместили в ИВС

В Челябинске следователи предъявили обвинение в хулиганстве 18-летнему участнику драки в образовательном центре №5. Его задержали в порядке ст. 91 УПК РФ и поместили в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Еще трое челябинцев в возрасте от 14 до 17 лет являются подозреваемыми по уголовному делу, которое СКР возбудил 8 февраля по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В ходе обысков следователи изъяли у нападавших пневматическую винтовку, аэрозольный пистолет и молотки. Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам.

Пресс-служба регионального управления СКР уточняет, что медицинская помощь потребовалась еще одному пострадавшему. Ранее сообщалось о госпитализации двух подростков со следами побоев.

Как сообщал «Ъ», около полудня 8 февраля в школу №5, расположенную в Курчатовском районе Челябинска, вбежала группа неизвестных в масках, с молотками и похожим на пистолет предметом и устроила потасовку. По данным СКР, драка произошла на почве бытового конфликта между двумя группами подростков—учащихся старших классов. Прокуратура Курчатовского района проверяет соблюдение требований безопасности в школе.

Юлия Гарипова, Челябинск