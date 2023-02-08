Старшеклассники выступили как хулиганы

По факту массовой драки в челябинской школе №5 возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По данным сотрудников Следственного комитета России (СКР), причиной произошедшего стал бытовой конфликт между двумя группами старшеклассников, как минимум двое госпитализированы с побоями. Судя по видео с места происшествия, у одного из участников драки в руках был предмет, похожий на пистолет. Прокуратура региона проверяет, как в школе соблюдали требования безопасности, а губернатор Алексей Текслер поручил минобрнауки и мэрии Челябинска проанализировать действия охраны и сотрудников учебного заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр с камеры видеонаблюдения в челябинской школе №5

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения Кадр с камеры видеонаблюдения в челябинской школе №5

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

В Челябинске после массовой драки на территории образовательного центра №5 в Курчатовском районе возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц). Об этом сообщает управление СКР по Челябинской области. «По данным следствия, днем 8 февраля на территории одной из школ Курчатовского района областного центра произошла драка на почве бытового конфликта между двумя группами подростков — учащихся старших классов»,— сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следователей, двух старшеклассников доставили в больницу с побоями.

Расследование уголовного дела контролирует руководитель регионального управления СКР Петр Решетников. Также ситуацию взял на контроль начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков.

Инцидент произошел около 12 часов. На видеозаписи, появившейся в социальных сетях вскоре после случившегося, видно, что в школу забежали не менее шести человек в масках, которые устроили драку в «предбаннике». Охранник попытался что-то сказать участникам конфликта, но они его проигнорировали. Судя по видео, один из хулиганов угрожал оппонентам предметом, похожим на пистолет.

Родители учеников этой школы сообщают в соцсетях, что дети слышали выстрелы, а также видели молотки в руках у нападавших.

Также они рассказывают, что охрана заблокировала дверь, которая ведет из предбанника непосредственно в школу. Драка началась в присутствии учеников младших классов, которые в страхе разбегались из холла.

В образовательном центре №5 от комментариев отказались, заявив, что все вопросы нужно адресовать правоохранительным органам.

По версии Telegram-канала Baza, драка — это результат конфликта, который якобы возник между двумя девятиклассниками на национальной почве. Друзья одного из них были в масках и с оружием. Силовые ведомства никак не комментируют эту версию.

Проверку по факту случившегося проводит прокуратура Курчатовского района Челябинска. «В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение безопасных условий пребывания учащихся в образовательной организации и исполнение федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования»,— сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Инцидент также прокомментировал губернатор Алексей Текслер. «Произошел вопиющий факт нарушения общественного порядка в стенах образовательного центра №5. Прошу правоохранительные органы детально разобраться в этой ситуации, усилить профилактическую работу, это касается всех образовательных организаций региона, а министерству образования и администрации Челябинска провести анализ действий должностных лиц и охраны школы в этом конкретном случае»,— сказал глава региона.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова сообщила, что пострадавшие подростки получают всю необходимую помощь от медиков, проводятся обследования. Также она рассказала, что в школе №5 развернута горячая линия психологической помощи для учащихся и родителей. «Я понимаю, что каждый из учеников школы и родители испытали большой стресс. Пожалуйста, обращайтесь за квалифицированной помощью и не оставайтесь одни в этой ситуации»,— прокомментировала Евгения Майорова.

Юлия Гарипова, Челябинск