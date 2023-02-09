Пропавший фрагмент решетки с набережной Фонтанки вернули «Мостотресту»

Исчезнувший после ДТП фрагмент решетки с набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге вернули на место. Его привезли неизвестные, рассказали в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Он оказался практически не поврежденным. Специалисты обнаружили на нем лишь некоторые дефекты, полученные от удара при аварии. Они проведут работы по восстановлению крепежных элементов.

«Работа по возмещению расходов виновником ДТП в установленном законодательством порядке»,— отметили в пресс-службе «Мостотреста».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Мостотрест» не нашел историческую ограду набережной Фонтанки, сбитой в результате ДТП.

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