«Мостотрест» не нашел историческую ограду набережной Фонтанки, сбитой в результате ДТП

Местонахождение поврежденного в результате дорожной аварии ограждения у дома № 12 по набережной реки Фонтанки в Петербурге неизвестно, официальной информации от правоохранительных органов о ДТП в адрес «Мостотреста» не поступало, сообщили в пресс-службе организации.

«СПб ГБУ "Мостотрест" предлагает лицам, ответственным за ДТП и вывоз ограждения, самостоятельно связаться с любым должностным лицом учреждения и вернуть историческое перильное ограждение, которое является частью объекта культурного наследия "набережные и мосты реки Фонтанки". Государственные номера автомобилей, осуществивших вывоз исторического ограждения, зафиксированы камерами видеонаблюдения и известны»,— говорится в сообщении.

Авария на набережной произошла 3 февраля около 6:00. Легковой автомобиль из-за, предположительно, потерей водителем управления, пробил ограждение, из-за чего часть решетки была выбита со своего места. Через несколько часов, по свидетельствам очевидцев, остатки ограды увезли неизвестные автомобиль «Газель» и автоманипулятор. Изначально в соцсетях предположили, что ограждение забрали на реставрацию.

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