Количество погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Новосибирске выросло до пяти

Под завалами пятиэтажного дома в Новосибирске, в котором произошел взрыв бытового газа, найдены тела еще двух погибших. Число жертв увеличилось до пяти, сообщила ТАСС пресс-служба областного Минздрава. Среди погибших есть двухлетний ребенок.

Сегодня, 9 февраля, утром в Заельцовском районе Новосибирска в многоэтажке на улице Линейной произошел взрыв газа, в результате чего обрушились два подъезда, в которых располагалось не менее 30 квартир. Ранее областной Минздрав сообщал о 2 погибших и 11 пострадавших. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В Новосибирск вылетел глава МЧС России Александр Куренков.

Эрдни Кагалтынов