Белгородский губернатор сообщил о гибели 70-летней женщины при обстреле приграничного села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что вооруженные силы Украины обстреляли село Казинка Валуйского городского округа. В результате обстрела, по его словам, погибла 70-летняя местная жительница.

Как сообщил глава региона в своем Telegram-канале, один из снарядов попал в хозпостройку частного дома. Начался пожар, в котором погибла женщина. «Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Пожарные бригады уже приступили к тушению»,— написал губернатор.

25 января президент Владимир Путин провел встречу с Вячеславом Гладковым в Кремле. В ходе беседы губернатор рассказал, что за все время обстрелов, которые ведутся с 25 февраля 2022 года, в области погибли 25 человек, 96 жителей получили ранения.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».