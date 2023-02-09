На Кубани установлены ставки субсидий для производителей овощей

Региональный минсельхоз установил ставки субсидий для малого и среднего бизнеса, занятого в производстве картофеля и овощей. Соответствующий приказ опубликован на сайте администрации края.

Согласно ему, производители овощей в открытом грунте могут вернуть 20 417 руб. с 1 га при проведении агротехнологических работ. Производители картофеля — 9011 руб. Субсидии на закупку элитных и оригинальных семян составят 25 000 руб. за 1 тонну для картофеля, 22 668 руб./т для овощей и 245 000 руб./т для гибридных овощей.

Ставка субсидии на производство 1 тонны картофеля составит 605 руб., а овощей открытого грунта — 1115 руб.

«Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей» был опубликован региональным минсельхозом 1 февраля 2023 года.

В 2022 году урожай картофеля в крае составил 457,5 тыс. т, что на 19,6% больше показателей позапрошлого года. Урожай овощей открытого и закрытого грунта — 822 тыс. т (+ 2%).

Андрей Ульченко

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