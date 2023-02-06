В Ростове шесть старинных домов признаны объектами культурного наследия

В донской столице шесть исторических зданий были признаны памятниками, подлежащими охране. Соответствующие постановления Комитета охраны культурного наследия Ростовской области опубликованы на портале правовой информации.

В число вновь выявленных памятников вошли дома по адресам: ул. Московская, 41/27 (дом Шалаева), Станиславского, 172 (доходный дом Глуховского), Станиславского, 95 (дом Косика), Социалистическая, 136 (домовладение Семенова), Социалистическая, 123 (домовладение Куканова), Темерницкая, 35 (доходный дом Кушнарева).

Перечисленные объекты имеют охранный статус. В границах памятника запрещено проведение строительных, земельных работ.

Ранее сообщалось, что в Ростове дом Гудермана по адресу ул. Донская 15/8, передан в муниципальную собственность.

Анастасия Назарова