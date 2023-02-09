Зарубежные СМИ: Как Турция и Сирия справляются с последствиями землетрясений?

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 15 тыс. человек. У спасателей почти не осталось надежды найти выживших. До некоторых районов техника не может доехать вовсе: Турции пришлось открывать пограничные пункты с Сирией, где дороги и так были разбиты из-за войны. О последствиях одного из крупнейших землетрясений за последнее десятилетие — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stoyan Nenov, Reuters Фото: Stoyan Nenov, Reuters

«Никто бы не пережил третью ночь»,— цитирует WSJ одного из волонтеров. Спустя 72 часа шансы найти выживших под завалами стремятся к нулю.

The Guardian допускает, что число жертв еще вырастет, и, возможно, даже вдвое, поскольку сотни разрушенных зданий во многих городах стали могилами для жильцов, спавших в своих квартирах, когда произошло первое землетрясение.

«Где палатки и фудтраки? Мы не видели никакой раздачи еды. Мы пережили землетрясение, но здесь мы умрем от голода или холода»,— возмущается собеседник Reuters из Антакьи.

Выжившие не могут дождаться помощи. Люди провели очередную ночь на морозе, многие укрылись в своих машинах или под одеялами на улицах, они боятся вернуться в поврежденные здания, пишет The Guardian. А зимний шторм и минусовые температуры сделали и так поврежденные землетрясением дороги непроходимыми. Пробки в некоторых районах тянутся на многие километры. Нехватка тяжелой техники серьезно затрудняет спасательные работы.

Основные препятствия удалось преодолеть, вся помощь, включая газовые баллоны уже в пути, цитирует Bloomberg президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он по-прежнему рассчитывает выиграть майские выборы, уточняет агентство. Господин Эрдоган отправился в тур по пострадавшим районам, обещает восстановить их в течение года. Каждой семье будет выплачено по 10 тыс. лир — это $531. Восстановление может обойтись Турции в 5,5% ВВП, считает Bloomberg Economics.

Еще больше проблем с доставкой помощи в Сирию из-за слабой инфраструктуры. По словам министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, Турция планирует открыть два новых пункта пропуска на границе с Сирией.

Пострадал от землетрясения и сирийский Алеппо. Некогда экономический центр Сирии так и не смог восстановиться после войны, большая часть восточного сектора по-прежнему в руинах. «Раньше я был на передовой, снимал видео, получал сенсации, ракеты падали, снаряды и все такое, я никогда не боялся. Но землетрясение — не знаю, что оно сделало с нами. Казалось, мы сейчас отправимся на тот свет»,— рассказал The Associated Press один из жителей Алеппо.

Фотогалерея Последствия землетрясения в Турции Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск Фото: Depo Photos / AP Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции Фото: Mahmut Bozarsan / AP Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6

На фото: вода в аквариуме во время землетрясения Фото: Reuters / via Reuters TV В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP Последствия землетрясения в Малатье (Турция) Фото: Reuters Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / via Reuters TV Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия) Фото: Ghaith Alsayed / AP Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция) Фото: IHA agency / AP Последствия землетрясения в Адиямане (Турция) Фото: Reuters Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция) Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция) Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Mahmut Bozarsan / AP Поврежденный автомобиль в Адане (Турция) Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция) Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Последствия землетрясения в Адане (Турция) Фото: Reuters Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP Фото: Reuters / Sertac Kayar Фото: Reuters / Umit Bektas Фото: Reuters / Stoyan Nenov Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw Фото: Reuters / Ronen Zvulun Фото: Reuters / Suhaib Salem Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Фото: Reuters / Benoit Tessier Фото: Reuters / Kemal Aslan Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw Фото: Reuters Фото: Reuters / Suhaib Salem Фото: Ismail Coskun / IHA / AP Фото: Reuters / Umit Bektas Следующая фотография 1 / 40 Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск Фото: Depo Photos / AP Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции Фото: Mahmut Bozarsan / AP Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6

На фото: вода в аквариуме во время землетрясения Фото: Reuters / via Reuters TV В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP Последствия землетрясения в Малатье (Турция) Фото: Reuters Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / via Reuters TV Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия) Фото: Ghaith Alsayed / AP Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция) Фото: IHA agency / AP Последствия землетрясения в Адиямане (Турция) Фото: Reuters Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция) Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция) Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Mahmut Bozarsan / AP Поврежденный автомобиль в Адане (Турция) Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция) Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Последствия землетрясения в Адане (Турция) Фото: Reuters Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP Фото: Reuters / Sertac Kayar Фото: Reuters / Umit Bektas Фото: Reuters / Stoyan Nenov Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw Фото: Reuters / Ronen Zvulun Фото: Reuters / Suhaib Salem Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Фото: Reuters / Benoit Tessier Фото: Reuters / Kemal Aslan Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw Фото: Reuters Фото: Reuters / Suhaib Salem Фото: Ismail Coskun / IHA / AP Фото: Reuters / Umit Bektas Смотреть

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