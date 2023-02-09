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Зарубежные СМИ: Как Турция и Сирия справляются с последствиями землетрясений?

9 февраля, четверг

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 15 тыс. человек. У спасателей почти не осталось надежды найти выживших. До некоторых районов техника не может доехать вовсе: Турции пришлось открывать пограничные пункты с Сирией, где дороги и так были разбиты из-за войны. О последствиях одного из крупнейших землетрясений за последнее десятилетие — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Stoyan Nenov, Reuters

Фото: Stoyan Nenov, Reuters

«Никто бы не пережил третью ночь»,— цитирует WSJ одного из волонтеров. Спустя 72 часа шансы найти выживших под завалами стремятся к нулю.

Как необходимость помогать и Турции, и Сирии запутала мировую политику

Как необходимость помогать и Турции, и Сирии запутала мировую политику

The Guardian допускает, что число жертв еще вырастет, и, возможно, даже вдвое, поскольку сотни разрушенных зданий во многих городах стали могилами для жильцов, спавших в своих квартирах, когда произошло первое землетрясение.

«Где палатки и фудтраки? Мы не видели никакой раздачи еды. Мы пережили землетрясение, но здесь мы умрем от голода или холода»,— возмущается собеседник Reuters из Антакьи.

Выжившие не могут дождаться помощи. Люди провели очередную ночь на морозе, многие укрылись в своих машинах или под одеялами на улицах, они боятся вернуться в поврежденные здания, пишет The Guardian. А зимний шторм и минусовые температуры сделали и так поврежденные землетрясением дороги непроходимыми. Пробки в некоторых районах тянутся на многие километры. Нехватка тяжелой техники серьезно затрудняет спасательные работы.

Основные препятствия удалось преодолеть, вся помощь, включая газовые баллоны уже в пути, цитирует Bloomberg президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он по-прежнему рассчитывает выиграть майские выборы, уточняет агентство. Господин Эрдоган отправился в тур по пострадавшим районам, обещает восстановить их в течение года. Каждой семье будет выплачено по 10 тыс. лир — это $531. Восстановление может обойтись Турции в 5,5% ВВП, считает Bloomberg Economics.

Еще больше проблем с доставкой помощи в Сирию из-за слабой инфраструктуры. По словам министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, Турция планирует открыть два новых пункта пропуска на границе с Сирией.

Число погибших из-за землетрясений в Турции и Сирии превысило 16 тыс. человек

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Пострадал от землетрясения и сирийский Алеппо. Некогда экономический центр Сирии так и не смог восстановиться после войны, большая часть восточного сектора по-прежнему в руинах. «Раньше я был на передовой, снимал видео, получал сенсации, ракеты падали, снаряды и все такое, я никогда не боялся. Но землетрясение — не знаю, что оно сделало с нами. Казалось, мы сейчас отправимся на тот свет»,— рассказал The Associated Press один из жителей Алеппо.

Фотогалерея

Последствия землетрясения в Турции

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Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Фото: Depo Photos / AP

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6 &lt;br> На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6
На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

Фото: Reuters / via Reuters TV

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Фото: Reuters

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / via Reuters TV

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Фото: IHA agency / AP

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Фото: Reuters

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Фото: Reuters

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Фото: Reuters / Umit Bektas

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Фото: Reuters / Kemal Aslan

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Фото: Reuters

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Фото: Ismail Coskun / IHA / AP

Фото: Reuters / Umit Bektas

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Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Фото: Depo Photos / AP

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6
На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

Фото: Reuters / via Reuters TV

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Фото: Reuters

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / via Reuters TV

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Фото: IHA agency / AP

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Фото: Reuters

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Фото: Reuters

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Фото: Reuters / Umit Bektas

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Фото: Reuters / Kemal Aslan

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Фото: Reuters

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Фото: Ismail Coskun / IHA / AP

Фото: Reuters / Umit Bektas

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