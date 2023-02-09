Зарубежные СМИ: Как Турция и Сирия справляются с последствиями землетрясений?

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 15 тыс. человек. У спасателей почти не осталось надежды найти выживших. До некоторых районов техника не может доехать вовсе: Турции пришлось открывать пограничные пункты с Сирией, где дороги и так были разбиты из-за войны. О последствиях одного из крупнейших землетрясений за последнее десятилетие — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
Фото: Stoyan Nenov, Reuters
«Никто бы не пережил третью ночь»,— цитирует WSJ одного из волонтеров. Спустя 72 часа шансы найти выживших под завалами стремятся к нулю.
The Guardian допускает, что число жертв еще вырастет, и, возможно, даже вдвое, поскольку сотни разрушенных зданий во многих городах стали могилами для жильцов, спавших в своих квартирах, когда произошло первое землетрясение.
«Где палатки и фудтраки? Мы не видели никакой раздачи еды. Мы пережили землетрясение, но здесь мы умрем от голода или холода»,— возмущается собеседник Reuters из Антакьи.
Выжившие не могут дождаться помощи. Люди провели очередную ночь на морозе, многие укрылись в своих машинах или под одеялами на улицах, они боятся вернуться в поврежденные здания, пишет The Guardian. А зимний шторм и минусовые температуры сделали и так поврежденные землетрясением дороги непроходимыми. Пробки в некоторых районах тянутся на многие километры. Нехватка тяжелой техники серьезно затрудняет спасательные работы.
Основные препятствия удалось преодолеть, вся помощь, включая газовые баллоны уже в пути, цитирует Bloomberg президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он по-прежнему рассчитывает выиграть майские выборы, уточняет агентство. Господин Эрдоган отправился в тур по пострадавшим районам, обещает восстановить их в течение года. Каждой семье будет выплачено по 10 тыс. лир — это $531. Восстановление может обойтись Турции в 5,5% ВВП, считает Bloomberg Economics.
Еще больше проблем с доставкой помощи в Сирию из-за слабой инфраструктуры. По словам министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, Турция планирует открыть два новых пункта пропуска на границе с Сирией.
Пострадал от землетрясения и сирийский Алеппо. Некогда экономический центр Сирии так и не смог восстановиться после войны, большая часть восточного сектора по-прежнему в руинах. «Раньше я был на передовой, снимал видео, получал сенсации, ракеты падали, снаряды и все такое, я никогда не боялся. Но землетрясение — не знаю, что оно сделало с нами. Казалось, мы сейчас отправимся на тот свет»,— рассказал The Associated Press один из жителей Алеппо.
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Последствия землетрясения в Турции
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