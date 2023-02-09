Представитель МИД РФ в Петербурге: отношения со странами Балтии и Скандинавии разрушены

Представитель МИД России в Санкт-Петербурге на пресс-конференции «Интерфакса» рассказал о взаимодействии с консульствами других стран. С его слов, у города больше нет как таковых отношений со странами Балтии и Скандинавии.

«В настоящее время разрушены полностью все приграничные программы, все приграничное сотрудничество. И это, в первую очередь, все по вине наших партнеров из Евросоюза»,— отметил господин Запевалов.

С его слов, российская сторона была «вынуждена принять ответные меры» по закрытию консульств европейских стран. В то же время он отметил, что сотрудничество полностью не прекращено: рабочие вопросы продолжают решаться.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Парагвай откроет генеральное консульство в Петербурге.

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