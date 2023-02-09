В конкурсе на пост мэра Томска может принять участие и. о. главы города Михаил Ратнер

И. о. мэра Томска Михаил Ратнер не исключил своего участия в конкурсе на пост главы города. Это следует из его ответа на вопрос в ходе прямой линии в эфире телеканала «Томское время» 8 февраля.

«Мне очень импонирует отношение Владимира Владимировича (губернатор Владимир Мазур.– «Ъ») к городу Томску. Он сказал, что будет уделять ему много внимания. Мне это искренне приятно. Я с большим удовольствием бы изъявил желание работать в команде Владимира Владимировича, а в каком качестве, думаю, время покажет»,– сказал господин Ратнер.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Томска состоится 15 марта. Заявку на участие в нем можно будет подать с 10 февраля по 3 марта.

Михаил Ратнер исполняет обязанности мэра города Томска с ноября 2020 года после задержания избранного мэра Ивана Кляйна.

Прямые выборы главы города были отменены в прошлом году.

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Валерий Лавский