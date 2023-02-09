Жителей Ростова попросили запастись водой

Ростовчан предупредили о необходимости сделать запасы воды, так как из-за шуги (мелкие ледяные кристаллы), работа водозаборных сооружений может быть прервана. Соответствующее сообщение опубликовано АО «Ростовводоканал».

Сейчас специалисты ресурсоснабжающего предприятия делают все возможное, чтобы поддержать давление в городской водопроводной сети.

Вчера днем из-за шуги также были проблемы в работе водозаборных сооружений. Восстановить необходимое давление в городской сети удалось только к вечеру.

Анастасия Назарова