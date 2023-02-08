Водозаборы ростовского водоканала работают в штатном режиме

Работа водозаборных сооружений системы водоснабжения Ростова и Батайска восстановлена, сообщает пресс-служба АО «Ростовводоканал».

По данным ресурсоснабжающего предприятия, насосные станции вновь работают на полную мощность. Давление в системе водоснабжения восстановится к полуночи. В большинстве районов донской столицы подача воды осуществляется в полном объеме. Временные трудности могут наблюдаться у жителей Александровки, Нахичевани, Темерника, Военведа, Северного жилого массива.

Ранее сообщалось, что АО «Ростовводоканал» предупредил о снижении давления в системе водоснабжения из-за образования шуги в Дону.

Анастасия Назарова