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Коммерсантъ FM
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Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Новосибирске выросло до двух

Жертвами взрыва в пятиэтажном доме в Новосибирске стали два человека, сообщил ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Ранее госагентство уже сообщало о гибели двух человек, однако начальник ГУ МЧС по области Виктор Орлов сказал, что одного из тех, кто считался погибшим, «откачали в больнице». Официально власти пока подтверждали гибель одного человека.

Число пострадавших также разнится. По информации источника ТАСС, травмы получили восемь человек. Однако глава Новосибирска Анатолий Локоть рассказал об 11 госпитализированных.

Всего в доме прописаны 117 человек, некоторые квартиры сдаются в аренду. Неясна судьба 11 человек, сообщил господин Локоть. Господин Орлов ранее говорил, что под завалами могут находиться три человека.

Взрыв в многоэтажке произошел рано утром 9 февраля. Обрушились два подъезда дома. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Открытое горение было ликвидировано.

Леонид Уварчев

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