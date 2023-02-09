Суд в Свердловской области запретил распространение видеообращений экс-схимонаха Сергия

Верхнепышминский районный суд Свердловской области признал запрещенными видеоролики, которые были размещены на YouTube-канале помощника экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) Всеволода Могучева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Требования административного истца удовлетворить. Признать информацию и канал пользователя на видеохостинге запрещенной к распространению на территории Российской Федерации»,— сказано в документе.

Сейчас YouTube-канал господина Могучева удален. Ранее он размещал там обращения экс-схимонаха Сергия.

В 2021 году экс-схиигумена Сергия приговорили к трем годам и шести месяцам колонии за самоуправство, нарушение права на свободу вероисповедания и склонение к суициду. В январе 2023 года его также приговорили к семи годам лишения свободы по делу о возбуждение ненависти в составе организованной преступной группы. По этому же делу Всеволода Могучева осудили на пять лет колонии.

Поводом для возбуждения дела об экстремизме стали шесть видеороликов экс-схимонаха Сергия, которые были записаны в 2019-2020 годах. Всеволод Могучев выложил их в интернет. По версии следствия, они создали ОПГ, деятельность которой заключалась в возбуждении в гражданах неприязни к иудеям, католикам и мусульманам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бывшему схиигумену примерили новый срок».

Олеся Павленко