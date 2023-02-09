Российский посол: позиция Ирана по вопросу Крыма и присоединенных регионов не влияет на отношения с Москвой

Посол России в Иране Алексей Дедов заявил, что позиция Ирана по вопросу Крыма и присоединенных к России регионов не влияет на отношения между Москвой и Тегераном. Ранее Иран отказался признавать присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

По его словам, заявление иранского МИДа не стало «чем-то новым» для Москвы. «Однако это никак не противоречит имеющимся двусторонним договоренностям в других областях. Видим, что сотрудничество плодотворно развивается и этот фактор не оказывает негативного влияния»,— сказал Алексей Дедов «РИА Новости».

19 января глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан сказал, что страна не признает вхождения в состав России Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей. По его словам, Иран признает суверенитет и территориальную целостность Украины, несмотря на «прекрасные отношения» с Москвой.

Олеся Павленко