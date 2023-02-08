Райффайзенбанк перестал принимать платежи в долларах за электронику

С 6 февраля Райффайзенбанк не проводит платежи в долларах США за товары из категории «электроника». Платежи за товары в других валютах осуществляются в обычном режиме, сообщили в пресс-службе банка российским информагентствам.

«Это связано с ограничениями на стороне банков-корреспондентов, осуществляющих платежи в долларах США»,— пояснили в пресс-службе отказ от проведения платежей за электронику в этой валюте (цитата по ТАСС).

Райффайзенбанк является «дочкой» австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) AG, работает в России с 1996 года, входит в список системно значимых финансовых организаций России. В марте 2022 года RBI говорил, что рассматривает все варианты для своей российской «дочки», включая «тщательно организованный выход». Райффайзенбанк на это ответил, что останется на рынке, даже если RBI выйдет из его капитала.

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Мария Федотова