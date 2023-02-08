Мошенничеству вышли сроки

Четвертый кассационный суд смягчил приговор владельцу ООО «Южная строительно-инвестиционная компания» Владимиру Шапранову, отбывавшему наказание за обман партнеров по строительству недвижимости в Сочи. Судом установлено, что предприниматель убедил двоих своих знакомых передать ему имущество стоимостью 61 млн руб. якобы для получения кредитов. В итоге партнеры лишились своей недвижимости. Владимир Шапранов был приговорен к шести годам колонии, но кассационная инстанция освободила его от наказания по одному из эпизодов по сроку давности. Осужденный вышел на свободу.



В Краснодаре Четвертый кассационный суд постановил освободить из колонии учредителя ООО «Южная строительно-инвестиционная компания (ЮСИК)» Владимира Шапранова, сообщили «Ъ-Юг» в суде.

Сочинская ЮСИК позиционировала себя как крупного участника строительного рынка: на ее сайте предлагалась коммерческая недвижимость в ТЦ «Голубые дали» стоимостью 1,4 млрд руб., жилье в пяти готовых домах в Адлере (ЖК «Авангард», «Крокус»), в строящихся домах (ЖК «Голубые дали», «Парус» и «Эксклюзив»), а также в коттеджном поселке «Лазурная долина».

По информации участников рынка, Владимир Шапранов активно вовлекал в свои проекты владельцев недвижимости в Сочи, а также граждан, готовых вложить в строительство крупные суммы.

Как следует из материалов Краснодарского краевого суда, в 2011 году Владимир Шапранов убедил жительницу Сочи передать ее дом в Красной Поляне стоимостью 25 млн руб. аффилированной с ним компании. Предприниматель утверждал, что недвижимость нужна ему для увеличения капитализации бизнеса при получении кредита, а через год права на дом будут возвращены прежней владелице.

Аналогичным образом еще один знакомый Владимира Шапранова в 2014 году передал ему права на дом и участок в Олимпийском парке стоимостью 36 млн руб.

В обоих случаях подконтрольная господину Шапранову структура заключала с владельцами недвижимости договоры купли-продажи, в которых указывалась фиктивная цена объекта в пределах 1,5 млн руб.

Владимир Шапранов убеждал партнеров, что после завершения его проектов в Адлере они получат большую прибыль. Однако в 2015 году ЮСИК, задолжавшая Россельхозбанку 266 млн руб., была признана банкротом, а сам господин Шапранов стал фигурантом уголовного дела.

В 2018 году Адлерский районный суд приговорил Владимира Шапранова к трем годам условно за обман покупателей жилья и преднамеренное банкротство ООО «ЮСИК».

Второе уголовное дело было возбуждено в 2019 году по заявлению бывших владельцев недвижимости, которые так и не получили свое имущество обратно.

В апреле 2022 года Адлерский районный суд приговорил предпринимателя к шести годам колонии общего режима за два эпизода особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Приговор вступил в силу, однако кассационная инстанция установила, что по эпизоду 2011 года срок привлечения к уголовной ответственности истек.

В итоге срок наказания Владимиру Шапранову был снижен до трех с половиной лет, суд счел его отбытым, так как предприниматель находился в СИЗО (один день за полтора дня в колонии) с 2019 по 2022 годы. Предприниматель вышел на свободу.

Оба потерпевших обратились в Адлерский районный суд за взысканием с Владимира Шапранова ущерба в общей сложности на 61 млн руб., иски еще не рассмотрены.

Получить комментарий защиты Владимира Шапранова не удалось — адвокат Людмила Немчинская на телефонный звонок не ответила.

Анна Перова, Краснодар