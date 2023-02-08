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Коммерсантъ FM
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Курский губернатор сообщил об обстреле подстанции в Теткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле вооруженными силами Украины приграничного поселка Теткино.

В районе подстанции было зафиксировано восемь прилетов. «В результате повреждений отсутствует электроснабжение в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи. По предварительной информации, пострадавших нет. Ремонтные бригады готовы приступить к восстановлению электроснабжения»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

В Курской области из-за обстрелов повышен уровень террористической опасности. На границе с Украиной в регионе возводится оборонительная засечная черта, а власти почти ежедневно сообщают об обстрелах. Курскую область также усиливают войсками. Сегодня в регионе проходило заседание рабочей группы по вопросам СВО.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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