До конца года в Петербурге появится более 30 детских площадок в общественных пространствах

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Санкт-Петербурге до конца 2023 года будет оборудовано 34 современные детские площадки на территории новых общественных пространств. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Площадки оборудуют в том числе в пространствах в парке Авиаторов, сквере Раисы Штрейс, на территории зоны отдыха на берегу Финского залива в Стрельне и в Любашинском саду. Всего в 2023 году в городе оборудуют 60 новых общественных пространств.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный договорился ремонтировать тротуары Петербурга совместно с «Газпромом». Совместно стороны будут заниматься проектами ремонта тех общественных пространств, которые были вымощены плиткой с 2008 по 2021 год

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